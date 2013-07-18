ДТЭК начал импорт газа из Европы для обеспечения ресурсами своих мощностей

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК начал импорт природного газа из Европы, чтобы обеспечить ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год. Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью холдинга.

Импорт газа осуществляется через швейцарское подразделение компании – DTEK Trading SA, созданное для продаж конечным потребителям в Европе. Объем импорта в июле может составить до 100 млн кубометров. Объем импорта до конца года будет корректироваться, исходя из экономической целесообразности и конъюнктуры на украинском и европейском рынках газа.

Как отмечается, на данный момент ДТЭК является одним из крупнейших украинских трейдеров энергоресурсов. Угольную продукцию компании потребляют электростанции и промышленные предприятия в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. Поставки электроэнергии осуществляются в Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь. ДТЭК является членом европейской энергосистемы и входит в состав Европейской Федерации энерготрейдеров (EFET). Компания работает с ключевыми игроками европейского энергетического рынка: Alpiq Energy SE (Чехия), Axpo Trading AG (Швейцария), E.ON Energy Trading (Германия), EDF Trading Limited (Великобритания), Gazprom Marketing&Trading (Великобритания).

«В начале 2013 года ДТЭК достиг соглашения о приобретении пакета акций компании «Нефтегаздобыча» – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины с перспективами развития добычи природного газа до 1,5 млрд куб. м. В июле 2012 года «ДТЭК Трейдинг» получил пятилетнюю лицензию на поставки природного газа, что позволило занять активную позицию на внутреннем и внешнем газовых рынках», - сообщили в компании.

Как отмечают в ДТЭК, стратегия развития компании до 2030 года предусматривает создание диверсифицированной энергетической компании с присутствием на внешних рынках. Это предполагает торговлю энергетическими продуктами, включая газ, как на бирже, так и по прямым договорам, в том числе с зарубежными партнерами.

Комментируя принятое решение, директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов подчеркнул, что основная цель компании - повышение эффективности бизнеса и конкурентоспособности продукции и услуг. «Ранее нам удалось выстроить эффективную вертикальную интеграцию в угле, теперь настала очередь газа, потребность в котором у ДТЭК сегодня свыше 3 млрд куб. м в год. На сегодняшний день цена газа в Европе ниже, чем у НАК «Нафтогаз Украины», поэтому мы не только развиваем собственную добычу, но и трейдинговые операции по импорту природного газа. Мы открыты для конструктивного диалога», – сказал Фаворов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч.