Систему измерения объема нефтепродуктов на АЗС предлагают усовершенствовать

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает усовершенствовать систему измерения объема нефтепродуктов при продаже на автозаправочных станциях.

Проект постановления о соответствующих изменениях Правил розничной торговли нефтепродуктами размещен для обсуждения на сайте министерства.

Изменениями устанавливается требование по комплектации АЗС для проверки на точность топливомаслораздаточных колонок производительностью до 100 литров в минуту эталонными мерниками второго разряда вместимостью 10 литров или 20 литров, производительностью более 100 литров в минуту - эталонными мерниками второго разряда номинальной вместимостью 20 или 50 литров.

Реализация такого регуляторного акта обеспечит улучшение деятельности субъектов хозяйствования и надлежащий уровень защиты прав потребителей с учетом специфики деятельности автозаправочных станций.

Напомним, что Правила розничной торговли нефтепродуктами утверждены постановлением Кабинета министров №1442 от 20 декабря 1997 г. Согласно правилам, на сегодняшний день АЗС должны быть укомплектованы образцовыми мерниками емкостью 2 и 5 литров (для масел), 10, 20 и 50 литров (для топлива).