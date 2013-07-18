«Укргазвыдобування» через суд требует от «Нафтогаза» 266 млн грн

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» требует в судебном порядке от своей материнской компании НАК «Нафтогаз Украины» возврата 266,59 млн грн.

Об этом сказано в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, «Укргазвыдобування» 17 июня подал иск в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела было назначено на 12 июля 2013 года. Однако 11 июля «Нафтогаз» подал ходатайство об уменьшении размера пени. В свою очередь суд принял решение о рассмотрении дела 2 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» с марта 2013 года судится со своей дочерней компанией «Газ Украины», требуя возврата более 8 млрд грн.

Однако суд отказывает «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в данный момент компания "Газ Украины" находится в процессе реорганизации в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» продолжает подавать апелляционные иски в Хозяйственный суд Киева с просьбой удовлетворить его требования.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».