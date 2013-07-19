Позитивные новости из США и Египта подняли цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 19 июля, цены на нефть пошли вверх на фоне позитивной статистики из США и новостей из Египта.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,15% - до 108,86 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,09% и составила 108,14 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 июля, сократилось на 24 тысячи и составило 334 тысячи. При этом количество первичных заявок за неделю, завершившуюся 5 июля, было пересмотрено в сторону понижения - до 358 тысяч с 360 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков.

В то же время, инвесторы обратили внимание на данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 июля, снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, - до 367 миллионов баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя.

Как отмечают эксперты, состояние экономики в США значительно лучше, чем в Европе и Азии, в том числе в Китае. Спрос на нефть марки WTI будет хорошим.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в Египте, где временный глава страны Адли Мансур, выступая в четверг, 18 июля, с первым посланием к египтянам, пообещал обеспечить безопасность в стране и призвал граждан к национальному примирению. Президент Египта Мухаммед Мурси был отстранен от власти военными 3 июля после массовых выступлений египтян с требованием об его отставке. Сейчас он находится на одном из объектов египетских вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, глава ФРС США Бен Бернанке, выступая перед конгрессом США 18 июля, заявил, что восстановление экономики страны в последние кварталы продолжается умеренными темпами, несмотря на существенное негативное влияние текущей налогово-бюджетной политики.

"Если реальные показатели в целом совпадут с прогнозами ФРС, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - отметил Бернанке.