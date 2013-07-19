Apache продает нефтяной бизнес в Мексиканском заливе за 3,75 млрд долларов

Fieldwood Energy LLC приобретает у американской нефтегазовой корпорации Apache бизнес по добыче нефти в Мексиканском заливе стоимостью 3,75 миллиардов долларов.

Приобретаемый участок является самой крупной базой по добыче нефти на шельфе Мексиканского залива и включает в себя более 500 геологических блоков на площади 1,9 миллионов акров. По данным на конец 2012 года, объемы месторождения насчитывают 239 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, 55% из которых составляет нефть и более 75% находится в эксплуатации. Ежедневный объем добычи месторождения превышает 95 тысяч баррелей нефтяного эквивалента.

Также компании договорились о совместной глубинной разведке на месторождении, передает ПРАЙМ.

"Данная сделка - уникальная возможность ведения успешного бизнеса с профессиональным партнером, имеющим многолетний опыт разработок. Мы с нетерпением ждем совместной работы команд Fieldwood и Apache", - заявил партнер Riverstone Джон Ланкастер.

Apache Corp. - независимая нефтегазовая транснациональная корпорация, основанная в 1954 году. Деятельность компании помимо США сосредоточена в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании. Штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.

Читайте также:

«Роснефть» войдет в 20 проектов ExxonMobil в Мексиканском заливе

В ближайшие два года производство нефти увеличится, цены на сырье упадут - эксперты США