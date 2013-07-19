Возобновляемая энергетика может стать одним из локомотивов украинской экономики – эксперты

Возобновляемая энергетика может стать одним из локомотивов национальной экономики, а активное привлечение инвестиций в данный сектор позволит создавать конкурентоспособную продукцию.

Такое мнение высказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Виктор Яновский в ходе заседания Комитета ветроэнергетики Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), сообщает пресс-служба АПЕУ.

Президент АПЕУ Виталий Давий подчеркнул, что Украина имеет огромный потенциал в отрасли машиностроения и на базе украинских предприятий можно организовать производство оборудования для возобновляемой энергетики, в частности, ветрогенераторов и их комплектующих.

"Определенное развитие в данном направлении есть, в частности, хорошим примером является компания "Фурлендер Виндтехнолоджи", наладившая промышленное производство ветрогенераторов мегаватного класса на Краматорском машиностроительном заводе. Но рынок ждет от индустрии большего", - сказал он.

Руководитель направления стратегии и привлечения инвестиций группы компаний "Ветряные парки Украины" Антон Сафонов отметил сложности с привлечением на внешних рынках инвестиций для реализации проектов в области ветроэнергетики.

"К сожалению, сегодня даже самые ликвидные украинские проекты, опирающиеся на надежную технологическую и организационную основу, сталкиваются с проблемой привлечения инвестиций. Зарубежные институты стремительно теряют интерес к Украине", - сказал А.Сафонов.

Недостаточный уровень инвестиций в возобновляемую энергетику, по словам В.Давия, не позволил пока создать в Украине производство специализированного оборудования в объемах, необходимых рынку.

По данным АПЕУ, инвестиции в развитие солнечной энергетики за январь-июнь 2013 года составили более 360 млн евро, в результате общая установленная мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию за шесть месяцев, достигла 167,7 МВт – больше, чем за весь прошлый год (130,5 МВт). В первом полугодии были введены в эксплуатацию 12 солнечных электростанций. По данным АПЕУ, до конца года будут построены еще 7 солнечных электростанций общей установленной мощностью около 50 МВт.

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, с начала года в введены в эксплуатацию 12 новых ветрогенераторов общей мощностью 18,32 МВт. Суммарная установленная мощность ветроэлектростанций Украины на начало июля составляла 315,76 МВт.