Суд обязал «ГазУкраина-Коммерс» выплатить «Нафтогазу» почти 2 млрд грн

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым принял решении взыскать с компании «ГазУкраина-Коммерс» (г. Симферополь) в пользу НАК «Нафтогаз Украины» 1,983 млрд грн по договору купли-продажи природного газа.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, компания «ГазУкраина-Коммерс» должна выплатить «Нафтогазу» 1,455 млрд грн долга за купленный по договору от 2012 года газ, а также 231,655 млн грн пени, 247,016 млн грн штрафа и 49,124 млн грн в качестве 3% годовых.

Данное решение суд принял 16 июля 2013 года.

Ранее, в декабре 2012 года, «Нафтогаз» обратился в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с исковым заявлением о взыскании с компании «ГазУкраина-Трейдинг» (г. Симферополь) 118,86 млн грн, из которых 5,94 млн грн - задолженность за поставленный природный газ, 35,416 млн грн - пеня за просрочку исполнения денежного обязательства и 70,42 млн грн - штрафы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.