НКРЭ в очередной раз выдала малоизвестной частной компании лицензию на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала малоизвестной частной компании «Компания Энерголинк» лицензию на поставку газа в объеме 18 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 18 июля 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года НКРЭ разрешила малоизвестной частной компании «Газовый альянс» увеличить годовой объем поставок природного газа до 700 млн кубометров.

3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.