НКРЭ в очередной раз выдала малоизвестной частной компании лицензию на поставку газа
14:19, 19 июля 2013Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала малоизвестной частной компании «Компания Энерголинк» лицензию на поставку газа в объеме 18 млн кубометров в год.
Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 18 июля 2013 года.
Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года НКРЭ разрешила малоизвестной частной компании «Газовый альянс» увеличить годовой объем поставок природного газа до 700 млн кубометров.
3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.
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