Долги теплоснабжающих предприятий за газ достигли более 17 млрд грн

Задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный с 2009 года природный газ составляет 17,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на Всеукраинском селекторном совещании в Киеве.

«Задолженность за потребленный газ составляет 17,3 млрд грн. По данным «Нафтогаза», с начала 2013 года потреблено 6 млрд куб. м газа на сумму 13,2 млрд грн, оплачено – 4,6 млрд грн. Уровень расчетов в целом по Украине составляет 35,3%», - сказал Темник.

По его данным, очень низкий уровень расчетов в Луганской, Винницкой, Запорожской и других областях.

«Министерство не устраивает такой уровень расчетов. Необходимо немедленно исправлять данную ситуацию, обеспечивать стопроцентные расчеты за использованный газ», - добавил глава Минрегиона.

Как сообщал УНИАН, постоянно растущий объем задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса за природный газ и низкий уровень текущих расчетов за него приводят к острому дефициту оборотных средств НАК «Нафтогаз Украины». В компании заявляют, что такое положение дел существенно затрудняет проведение своевременных расчетов «Нафтогаза» с поставщиком импортированного природного газа и выполнение налоговых обязательств перед государственным бюджетом Украины, а также требует привлечения для этого кредитных ресурсов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), задолженность населения за потребленный газ за 5 месяцев 2013 года уменьшилась на 35% по сравнению с долгом на начало года - до 1,54 млрд грн.