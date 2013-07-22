Неделя началась с роста цен на нефть

Сокращение объемов запасов нефти в США, сильные макроэкономические данные из страны, а также сохраняющиеся волнения в Египте продолжают влиять на рост мировых цен на нефть в понедельник, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.25 мск выросла на 0,12% - до 108,2 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,17% и составила 108,06 доллара за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 июля, снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 367 миллионов баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloombеrg, ожидали снижения запасов на 2 миллиона баррелей.

Сохраняющаяся политическая и социальная напряженность в Египте также поддерживает удорожание "черного золота". Это связано с опасениями относительно перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Днем в воскресенье и в ночь на понедельник боевики вновь осуществили несколько скоординированных атак на севере Синайского полуострова в Египте.

Различные экстремистские группировки активизировали свою деятельность на севере Синая в последние два года в связи с обвалом в системе безопасности Египта после смены власти в стране в 2011 году. Количество атак боевиков многократно возросло в начале июля после отстранения военными от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Экстремисты практически ежедневно нападают на военных и полицию. В результате этих нападений на севере полуострова за последние две недели погибли уже несколько десятков человек.

"На прошлой неделе у инвесторов, видимо, сложилось какое-то общее мнение относительно ситуации на рынке, в связи с чем стоимость нефти в настоящее время находится в определенном торговом диапазоне", - сказал агентству главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).