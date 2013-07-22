ДТЭК планирует удвоить добычу газа

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК, который в марте 2013 года получил контроль над нефтегазодобывающим предприятием «Нефтегаздобыча», планирует в 2014 году удвоить добычу природного газа по сравнению с 2013 годом - до 1 млрд куб. м с 0,5 млрд куб. м.

Об этом в интервью изданию «ИнвестГазета» сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«В этом году компания («Нефтегаздобыча» - УНИАН) добудет 500 млн кубометров, а в следующем, надеюсь, перешагнем отметку в миллиард», - цитирует издание слова Тимченко.

Также гендиректор ДТЭК сообщил, что компания рассчитывает удвоить объем ежемесячного импорта газа из Венгрии - до 200 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча». В тоже время ДТЭК достиг соглашения о приобретении пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча» у текущих акционеров общества.

Компания "Нефтегаздобыча" – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.

В июле 2013 года ДТЭК сообщил, что начал импорт природного газа из Европы, чтобы обеспечить ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Читайте также: ДТЭК не будет участвовать в приватизации «Донбассэнерго»