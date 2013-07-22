Американская нефть стала дороже европейской впервые с осени 2010 года

В ходе торговой сессии 22 июля американская смесь нефти WTI подорожала до 108,52 доллара за баррель, а европейская Brent — опустилась до 108,2 доллара. Таким образом, американская нефть стала стоить существенно дороже европейской впервые с осени 2010 года, сообщает Lenta.ru.

Brent и WTI сравнялись по стоимости еще в пятницу, 19 июля. Как указывает Bloomberg, в ходе сессии WTI стоила на три цента дороже Brent, но только 22 июля разница между ними достигла нескольких десятков центов.

Инвесторы скупают WTI на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США. Bloomberg связывает это с запуском нефтепроводов внутри Соединенных Штатов, которые позволили нарастить поставки на нефтеперерабатывающие заводы. Трейдеры ожидают, что в ближайшее время спрос на нефть увеличится — в том числе и для пополнения запасов.

В течение 2000-х годов WTI торговалась чуть дороже, чем Brent, но затем она начала резко дешеветь на фоне спада в мировой экономике, бума нефтяной добычи внутри страны и, как следствие, роста запасов топлива. Brent также находилась под давлением низкого спроса, однако цены на европейскую нефть не могли упасть слишком сильно из-за истощения запасов Северного моря, основного источника Brent. В итоге разница между двумя марками к осени 2011 года составляла около 25 долларов (86 долларов стоила WTI, более 110 - Brent).

WTI и Brent — главные мировые смеси нефти, они являются ориентирами для других, менее популярных смесей. Так, цены на марку Urals привязаны к Brent, а на нефть из многих ближневосточных государств — к WTI.