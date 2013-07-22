Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» намерено привлечь у «Укргазбанка» кредит на 70 млн грн.

Об этом говорится в сообщении «Укринтерэнерго», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок заключения договора - 16 августа 2013 года.

Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляла поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной.

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.