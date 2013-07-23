Цены на нефть растут после снижения накануне

Цены на нефть растут во вторник после снижения накануне, а также в ожидании дальнейшего сокращения запасов сырья в США, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.31 мск выросла на 0,11% - до 108,27 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,15% и составила 107,10 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,14 доллара - до 106,91 доллара за баррель. Снижение цены последовало после публикации данных по количеству сделок по продаже жилья на вторичном рынке США, которое в июне сократилось на 1,2% по сравнению с маем - до 5,08 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста числа сделок на 1,5% - до 5,26 миллиона.

Во вторник свою оценку оптовых запасов "черного золота" в США представит Американский институт нефти. В среду аналогичные данные обнародует Минэнерго страны.