Литва отказывается от участия в слушаниях по белорусской АЭС

Вильнюс. Литва заявила, что созываемая Беларусью дискуссия по отчету о влиянии на окружающую среду Островецкой АЭС не может состояться, поскольку белорусская сторона еще не ответила на заданные ей вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, белорусское посольство в Литве сообщило, что 17 августа в Островце организуется встреча с литовской общественностью и специалистами по вопросам экологии будущей АЭС, обсуждение проводится в соответствии с рекомендациями комитета по исполнению конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенции Эспо).

«В присланных ранее ответах Беларуси по Островецкой АЭС мы видим много вопросов, оставшихся без ответа. МИД поручено передать нашу позицию Беларуси, и пока нет окончательных, полных ответов, встречи с общественностью не могут проводиться. Мне кажется, что это больше похоже на попытку оказать давление на нас», - цитирует министра окружающей среды Литвы Валентинаса Мазурониса BNS.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что Беларусь не соблюдает процедуры конвенции Эспо.

«Они не соблюдают процедуры конвенции Эспо. То, что они прислали, не соответствует требованиям к данным, и такие встречи не могут проводиться», - сказал Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН ранее, приняв во внимание жалобу Литвы, комитет по реализации конвенции Эспо ООН в апреле этого года обязал Беларусь продолжить процедуры оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями конвенции, чтобы ответить на все заданные Литвой вопросы и оценить все комментарии.

Справка УНИАН. Конвенция Эспо ООН предусматривает, что публичные прения по поводу оценки влияния на окружающую среду могут проводиться, когда эксперты заинтересованных сторон полностью ознакомятся с документами.

Первую АЭС мощностью 2,4 ГВт Беларусь рассчитывает построить с финансовой помощью России в Гродненской области, под Островцом, всего в 50 км от Вильнюса.