Экономсовет СНГ рассмотрит соглашение о транзите трубопроводным транспортом

Москва. Экономический совет Содружества Независимых Государств 20 сентября рассмотрит проект соглашения о транзите трубопроводным транспортом стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщи в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам очередного заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

«Участники заседания заслушали и подробно обсудили информацию о ходе разработки проекта Соглашения о транзите трубопроводным транспортом государств СНГ, о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества в сфере энергетики, об уточнении Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2020 года. Помимо этого предметом обсуждения стал Сводный перечень конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств Содружества, а также Обзор торговой политики Республики Молдова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после учета замечаний, высказанных в ходе обсуждения, проекты документов будут представлены на рассмотрение Экономического совета СНГ, ближайшее заседание которого намечено на 20 сентября.

Кроме этого, в повестку дня был включен ряд вопросов интеграционного взаимодействия государств Содружества в сфере экономики. В частности, предметом обсуждения стали проекты ряда документов - Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, Протокола о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве, Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить их в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 июня т.г. директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках Содружества Независимых Государств идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Напомним, Договор о ЗСТ СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Справка УНИАН. Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств государств - участниковСНГ. В его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.