Вместе с Путиным в Киев может приехать Миллер

Москва. Глава «Газпрома» Алексей Миллер может быть включен в состав российской делегации, которая 27 июля посетит Киев в рамках визита Президента России Владимира Путина на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с подготовкой визита главы Российского государства.

«Кроме министров экономического блока правительства РФ, планируется, что участие в праздничных мероприятиях примет глава «Газпрома» Алексей Миллер», - сказал собеседник агентства.

В то же время, в департаменте по информационной политике «Газпрома» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Официально мы не комментируем эту информацию», - сказал сотрудник компании.

Как сообщал УНИАН, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с этим в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия Второй.

19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Путин планирует посетить Киев на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Источники УНИАН сообщили, что во время визита Путина в Киев будут обсуждаться, в том числе, вопросы экономического сотрудничества двух стран.

«В состав российской делегации должны войти министры экономического блока, те, кто задействован в проектах в сфере авиации, космоса, судостроения и режима общей торговли. Это - Министерство экономического развития, Министерство промышленной политики», - сказал собеседник агентства.