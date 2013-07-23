Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС незначительно выросла

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 766 единицы, в июне 2013 года в денежном выражении увеличилась на 0,3% – до 6,591 млрд грн против 6,568 млрд грн в мае 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в июне через сеть АЗС было продано 284,5 тыс. тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем в июне 2012 года; 166 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,6% больше, чем в июне прошлого года; 36,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 16,4% больше); 10,6 тыс. тонн сжатого газа (на 14% меньше).

В объеме реализованного бензина 53,5% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 44,1% - марки А-92, 1,9% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 июля т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 125,5 тыс. тонн моторного бензина, 67,5 тыс. тонн дизельного топлива, 8,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июне 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,5 млн тонн, что на 40,2% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

В конце апреля 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.

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