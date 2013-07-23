«Кременчуггаз» увеличил чистую прибыль в 53 раза

Предприятие по газоснабжению и газификации «Кременчуггаз» в апреле-июне 2013 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 53 раза — до 19,649 млн грн с 0,368 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, доход предприятия от реализации продукции во втором квартале текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 267,348 млн грн с 167,796 млн грн.

Себестоимость реализуемой продукции за отчетный период увеличилась до 252,97 млн с 152,978 млн грн во втором квартале пошлого года.

Валовая прибыль предприятия в апреле-июне 2013 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,378 млн грн с 14,818 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2013 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение офшорной компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн), получившей накануне контроль над «Херсонгазом», на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Кременчуггаз».

”Кременчуггаз” (г. Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге.

25% акций «Кременчуггаза» владеет НАК «Нафтогаз Украины», 44,6% акций принадлежат ООО “Группа компаний “Содружество”, 24,5% принадлежит дружественной «Содружеству» компании "Энерго-Лан".

Украинская производственно-финансовая группа компаний “Содружество” докупила 26% акций «Кременчуггааз» в сентябре 2012 г. на приватизационном конкурсе, заплатив за пакет 21,7 млн грн при начальной цене 6,7 млн грн.