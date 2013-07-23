США готовят очередной пакет санкций против Ирана

США готовят очередной пакет экономических санкций против Ирана. Конгрессмены разрабатывают пакет мер, который должен полностью перекрыть экспорт иранской нефти уже к 2015 году, сообщают Вести.ru. Более того, рассматривается возможность внесения в черный список предприятий горнодобывающего и строительного секторов Ирана.

Новый пакет мер может быть одобрен конгрессменами уже до начала августовских каникул, что вызвало обеспокоенность у Белого дома, который склонен не предпринимать никаких активных действий до начала инаугурации нового президента страны Хасана Роухани.

До сих пор минимальный уровень по добыче нефти в Иране был показан в сентябре 2013 г. – 2,63 млн баррелей в день. Это наиболее низкие значения с 1990 г. По оценкам Международного энергетического агентства, в апреле объем добычи составил 2,65 млн баррелей в день.

По предварительным оценкам, в мае добыча упала до уровня 2,5 – 2,6 млн баррелей в день. Это самый низкий показатель по объемам добычи нефти в Иране с 1989 г.

До начала ужесточения режима санкций против нефтяной промышленности Ирана со стороны США и ЕС в начале 2011 г. объем добычи нефти в Исламской Республике составлял 3,5 млн баррелей в день.