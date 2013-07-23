«Лукойл-Украина» сменила директора по развитию

Директором по развитию и эксплуатации одного из крупнейших операторов на национальном розничном рынке нефтепродуктов компании «Лукойл-Украина» назначен Алексей Безродный, говорится в сообщении компании.

«В обязанности Безродного входит обеспечение стабильной работы каждой АЗС в сети «ЛУКОЙЛ» в Украине, а также модернизация и реконструкция сети», - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, Алексей Безродный сменил Дениса Семашко, занимавшего должность директора по развитию компании с мая 2011 года по январь 2013 года.

Ранее Безродный занимал должность заместителя генерального директора, директора по развитию и эксплуатации «ЛУКОЙЛ-Евразия-Петрол» (Турция).

Как сообщал УНИАН, компания «Лукойл-Украина» намерена в 2013 году инвестировать 30 млн долл. в модернизацию и развитие сети собственных автозаправочных станций.

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «Лукойл-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.