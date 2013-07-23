Газоснабжающие компании обязали информировать население об изменении цен на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), обязала газоснабжающие компании информировать население об изменении цен на природный газ за 5 дней до введения их в действие.

Соответствующее постановление комиссии от 26 июня 2013 года сегодня вступило в силу.

«Поставщики газа должны публиковать в СМИ и на своих сайтах информацию об изменении цен на газ за пять дней до введения их в действие, а также довести ее до сведения потребителей», - говорится в документе.

Документом установлено, что гарантированные поставщики газа обязаны размещать информацию о правах потребителей (населения, юридических лиц, физлиц-предпринимателей) и установленных для них ценах на газ на своих сайтах и на обороте платежных документов, предназначенных для осуществления расчетов за предоставленные услуги по газоснабжению.

При этом газа поставщик обязан путем печати на обороте платежного документа уведомлять каждого бытового потребителя об объеме газа, потребленного в предыдущем году, в том числе за первое полугодие, о величине розничной цены на природный газ, потребленный им в предыдущем году, о цене на текущий год, а также о переплате или задолженности.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Украины Виктора Януковича, требования Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения являются неприемлемыми.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс.

28 февраля Международный валютный фонд заявил, что остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине.