"Газпром" выбыл из TОП-50 крупнейших мировых компаний

В рейтинге Financial Times Global 500 РАО "Газпром" в прошлом году занимало 31-ю строчку, а теперь слетело до 57-й. Падение связано со снижением капитализации компании на 30,4% до 101,4 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС. Газета The Financial Times ежегодно публикует список самых дорогих компаний мира. Критерием отбора выступает капитализация, которая должна быть не ниже 19,5 миллиарда долларов.

Помимо "Газпрома" в рейтинг входят еще семь российских компаний, и все они ухудшили свое положение. Среди них "Роснефть", опустившаяся на 2 позиции до 81-й строчки рейтинга, "Сбербанк", потерявший 11 позиций и занимающий теперь 97-е место, а также ЛУКОЙЛ (142-е место), "Сургутнефтегаз" (231-е место), "Норильский никель" (277 место), НОВАТЭК (297 место) и "Уралкалий" (450 место).

На первом месте FT Global 500 второй год подряд остается американская компания Apple, даже несмотря на падение капитализации на 25,6%. Второе место занимает американская нефтяная структура ExxonMobil, а на третьей строчке располагается Berkshire Hathaway - инвестиционная компания Уоррена Баффета.

В другом рейтинге крупнейших глобальных компаний — Fortune Global 500, который был опубликован в начале июля, "Газпром" также потерял прежние позиции и выбыл из первой двадцатки, заняв 21-е место против 16-го годом ранее. В рейтинге Fortune компании ранжируются по величине годовой выручки. Как пишет Fortune, "Газпром" в 2012 г. снизил выручку до 153,5 млрд долларов, что на 2,7% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Первые три места в рейтинге Fortune Global 500 занимают нидерландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, американский ритейлер Wal-Mart и ُExxonMobil.