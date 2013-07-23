ЕБРР может открыть Луганскому теплокоммунэнерго кредитную линию на 20 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит возможность выделения кредитной линии объемом 20 млн евро Луганскому коммунальному предприятию «Теплокоммунэнерго» на реализацию проектов по установке индивидуальных отопительных котлов, замене труб, модернизации бойлеров и установке контролирующих систем SCADA. Об этом говорится в проектной документации ЕБРР, подготовленной к заеданию Совета директоров и размещенной на сайте банка.

«Реализация проекта должна существенно улучшить энергоэффективность коммунальных объектов Луганска, снизить энергозатраты, потребление газа и электричества, а также улучшить ситуацию с теплоснабжением города», - говорится в документации ЕБРР.

Реализация и финансирование проекта будут оформлены соответствующими контрактами с четким указанием прав и обязанностей сторон.

Согласно сообщению, объем ресурсов, необходимых для реализации проекта, - 30 млн евро, из которых 20 млн евро могут быть выделены по линии ЕБРР, 5 млн евро – за счет средств Восточно-Европейского партнерства за энергоффективности и защите окружающей среды (E5P), а еще 4 млн евро может выделить компания NEFCO.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, ЕБРР принял решение о выделении фонду NCH Agribusiness Partners II (NAP II) под управлением NCH Capital Inc. 50 млн долл. для реализации проектов в Украине и Российской Федерации.