Нефть дешевеет на негативной статистике из КНР

На мировых торгах в среду, 24 июля, цены на нефть демонстрируют негативную динамику на фоне снижения деловой активности в производственном секторе Китая.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.51 мск снизилась на 0,13% - до 108,28 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,11% и составила 107,11 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Индекс деловой активности в промышленности Китая в июле, по предварительной оценке HSBC, опустился до 47,7 пункта с 48,2 пункта в июне и оказался на минимальной отметке за последние 11 месяцев. Аналитики при этом ожидали сохранения показателя на уровне прошлого месяца.

В то же время инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 19 июля, снизились на 1,44 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращение показателя на 2,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина при этом снизились на 889 тысяч баррелей. Позже в среду свою оценку запасов представит Минэнерго США.

Участники рынка прогнозируют рост стоимости нефти после публикации данных Минэнерго.