«ДТЭК Павлоградуголь» в I полугодии получил 102 млн грн прибыли

Угледобывающая компания «ДТЭК Павлоградуголь», входящая в энергетическую группу ДТЭК, в январе-июне 2013 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получила чистую прибыль в размере 102,455 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Компания не дает сравнительных финансовых данных по МСФО за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в январе-июне 2013 года по МСФО составила 4,208 млрд грн, валовая прибыль — 800,181 млн грн.

По национальным стандартам финансовой отчетности за аналогичный период 2012 года компания получила чистую прибыль в размере 265,8 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Павлоградуголь» – угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

«ДТЭК Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося угля, при этом основной объем приходится на энергетический уголь. Промышленные запасы «ДТЭК Павлоградугля» составляют 699,2 млн тонн, что при существующем уровне добычи обеспечивает предприятие углем на 56 лет.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.