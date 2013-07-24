Конкурс по продаже «Донбассэнерго» назначен на 21 августа

Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций одного из крупнейших энергогенерирующих предприятий «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

Об этом говорится в официальном объявлении в газете «Ведомости приватизации».

Согласно объявлению, стартовая цена предприятия 641 млн грн с шагом торгов в 6,41 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.