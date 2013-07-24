Успешная продажа «Донбассэнерго» под очень большим вопросом - эксперт

Успешная продажа 60,77% госпакета акций одной из крупнейших в Украине энергогенерирующей компании «Донбассэнерго», назначенной Фондом госимущества на 21 августа, под очень большим вопросом.

Об этом УНИАН сообщил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«После отказа ДТЭК от участия в приватизации "Донбассэенрго" успешная продажа этого объекта под очень большим вопросом из-за очень узко прописанных условий для участия в приватизационном конкурсе», - сказал Найман.

Эксперт отметил, что при смягчении условий существует возможность вхождения на рынок украинской энергетики иностранных игроков, в первую очередь из России и Восточной Европы.

«Но пока в этом не видно потребности украинских игроков. А значит, условия, скорее всего, останутся прежними, покупателем может стать технический участник, который потом перепродаст объект по примеру приватизации "Укртелекома". Кстати, не факт, что при этом пострадает украинский бюджет. Например, сегодня «Укртелеком» стоил бы дешевле цены приватизации», - подчеркнул он.

Ранее эксперты отмечали, что утвержденные правительством квалификационные требования к участникам конкурса по продаже 60,77% акций "Донбассэнерго" существенно ограничивают круг потенциальных покупателей, поскольку они фактически не допускают иностранные компании к участию в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

22 июля 2013 года компания ДТЭК, ключевой претендент на покупку «Донбассэнерго», заявила, что не будет участвовать в приватизационном конкурсе.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.