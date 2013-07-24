Ставицкий ожидает запуска Лисичанского НПЗ не ранее февраля-марта 2014 года

Запуск Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российской компании “Роснефть” и простаивающего с весны 2012 года по вине предыдущего собственника - российско-британской компании ТНК-ВР, может быть перенесен на февраль-март 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«С Лисичанским НПЗ ситуация несколько хуже. Мы выходим на финальную стадию в переговорах (с «Роснефтью о возобновлении работы завода - УНИАН). Можно запустить первый цикл, что даст возможность привлечь специалистов, а потом перейти к выпуску нефтепродуктов. Это будет ближе к февралю-марту следующего года», - сказал Ставицкий.

Кроме того, министр разъяснил ситуацию с Одесским нефтеперерабатывающим заводом, принадлежащим холдингу ВЕТЭК и также простаивавшим с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». НПЗ может быть запущен уже осенью текущего года. «В планах запустить Одесский НПЗ - к осени 2013 года», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что собственник Лисичанского нефтеперерабатывающего завода - российская компания “Роснефть” обещает, что осенью 2013 г. завод, остановленный весной 2012 года, возобновит работу. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

5 июля группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, закрыла сделку с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» по покупке 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода. Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.