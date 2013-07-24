Облэнерго отчитываются за первое полугодие

«Николаевоблэнерго» в I полугодии сократило чистую прибыль на 18% - до 40,6 млн грн

Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль (по международным стандартам финансовой отчетности) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 18% - до 40,634 млн грн с 49,618 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании от реализации продукции по МСФО по итогам первого полугодия текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 678,898 млн грн с 667,542 млн грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2013 года сократилась по сравнению с январем-июнем прошлого года до 72,08 млн грн с 97,821 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля 2013 года Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) 25% акций энергоснабжающего предприятия «Николаевоблэнерго» для приватизации.

В июне 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины в сентябре 2013 г. в соответствии с утвержденным планом-графиком приватизации планирует объявить приватизационные конкурсы соответствующих предприятий.

15,7802% «Николаевоблэнерго» принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).

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«Сумыоблэнерго» в I полугодии увеличило чистую прибыль на 25% - до 84 млн грн

Энергоснабжающая компания «Сумыоблэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль (по международным стандартам финансовой отчетности) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 25% - до 84,422 млн грн с 67,651 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании от реализации продукции по МСФО по итогам первого полугодия текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 578,716 млн грн с 526,199 млн грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с январем-июнем прошлого года до 96,229 млн грн с 89,247 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).

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«Черкассыоблэнерго» в I полугодии увеличило чистую прибыль в 6,4 раза – до 20 млн грн

Энергоснабжающая компания «Черкассыоблэнерго» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 19,979 млн грн с 3,116 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года компания снизила чистый доход от реализации продукции по сравнению с январем-июнем 2012 года на 12,7% - до 660,4 млн грн с 756,3 млрд грн.

Валовая прибыль в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась в 3,4 раза - до 53,3 млн грн с 15,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе.

Речь идет о приватизации государственных пакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

«Черкассыоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

На данный момент государство контролирует 71% акций этой компании. Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

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«Харьковоблэнерго» в I полугодии сократило чистую прибыль в 2 раза - до 36 млн грн

Одна из крупных энергоснабжающих компаний страны «Харьковоблэнерго» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза - до 36,094 млн грн с 85,737 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка «Харьковоблэнерго» от реализации продукции за шесть месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 1,806 млрд грн с 1,686 млрд грн.

В тоже время валовая прибыль компании за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с январем-июнем 2012 года до 55,622 млн грн с 117,822 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго».

«Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.

Антимонопольный комитет Украины 8 июня 2010 года разрешил компании Energy Standard Fund (Кипр), подконтрольной Константину Григоришину, приобрести более 25% акций «Харьковоблэнерго».

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«Волыньоблэнерго» в 1-м полугодии увеличило чистую прибыль в 2,8 раза - до 19,7 млн грн

Энергоснабжающая компания «Волыньоблэнерго» в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза - до 19,7 млн грн с 7,1 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 1-м полугодии 2013 года по сравнению с январем-июнем 2012 года чистый доход компании от реализации продукции увеличился на 6,5% - до 384 млн грн с 360,6 млн грн.

Валовая прибыль в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась в 2,3 раза - до 44,9 млн грн с 19,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году получила чистую прибыль в размере 1,155 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины в сентябре 2013 г. в соответствии с утвержденным планом-графиком приватизации планирует объявить приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго, в том числе 75% «Волыньоблэнерго».

Ранее Кабинет министров Украины исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В настоящее время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежат кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.