Выставленный на продажу госпакет «Донбассэнерго» найдет покупателя - глава ФГИУ

Глава Фонда Государственного имущества Украины Александр Рябченко считает, что 60,77% госпакет акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», который будет выставлен на продажу 21 августа 2013 года, найдет покупателя.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Конечно, конкуренция на приватизацию генерации меньше, чем на приватизацию транспортирующих компаний, поскольку в генерации приватизация началась только в позапрошлом году, и внутри страны еще не сложилось такое большое количество частного капитала, который бы имел право участвовать в приватизационных конкурсах. Ведь есть ограничения в отношении государственной доли акций в уставном капитале. А иностранный бизнес оценивает наши активы дешевле, чем национальный. Но на «Донбассэнерго» покупатели есть», - цитирует пресс-служба слова Рябченко.

Ранее компания ДТЭК, ключевой претендент на покупку «Донбассэнерго», заявила, что не будет участвовать в приватизационном конкурсе.

Также Рябченко отметил, что ФГИУ ожидает конкуренции во время приватизации энергокомпаний.

«Мы проводим анализ, исследования и видим, что участники на приватизацию энергетики есть», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.