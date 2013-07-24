ЕИБ усилит поддержку возобновляемой энергетики в Европе

Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует усилить поддержку развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в рекомендациях, одобренных сегодня банком.

Новые предложения были одобрены после осуществления 10-месячного пересмотра инвестиционной политики ЕИБ в сфере энергетики.

Они, в частности, предусматривают, что инвестиции банка будут сосредоточены на финансировании программ по энергетической эффективности, развитию энергетики из возобновляемых источников, а также энергетических сетей и развития исследований и инноваций.

При этом предусматривается, что такое финансирование должно предоставляться, прежде всего, программам, которые предполагают совместное финансирование в рамках национальных программ энергоэффективности.

“Одобрение новых критериев займа является важным шагом вперед относительно обязательств Европейского инвестиционного банка в сфере энергетических инвестиций, которые поддерживают политику ЕС”, - заявил по этому поводу вице-президент ЕИБ, ответственный за кредитование в сфере энергетики, Михай Танасеску.

Документом также предусматривается внедрение суровых стандартов выбросов в атмосферу, которые будут применяться при оценке всех проектов, претендующих на получение кредитов от банка. Предусматривается, что займы будут предоставляться лишь в том случае, если новые стандарты будут подтверждать положительный вклад проектов в обеспечение роста экономики ЕС и соответствие этих проектов политике ЕС в сфере защиты климата.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.