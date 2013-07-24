«Нафтогаз» за полгода увеличил добычу газа до 9,3 млрд кубометров

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за январь-июнь 2013 года увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 9,307 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

«Таких показателей удалось достичь за счет увеличения добычи ПАО «Укргазвыдобування» на 61,67 млн куб. м (0,8%) и ГАО «Черноморнефтегаз» на 193,46 млн куб. м (35,7%)», - сказано в сообщении.

Также в компании отмечают, что такое увеличение добычи природного газа позволит сократить расходы на закупку импортного природного газа примерно на 87 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в целом добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров.

В подземных газовых хранилищах Украины, по состоянию на 17 июля, накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.