Прибыль «Донбассэнерго» увеличилась втрое

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой выставлен 21 августа на продажу, за январь-июнь 2013 года увеличила чистую прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 465,244 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно документу, балансовая прибыль компании за 6 месяцев 2013 года составила 854,119 млн грн. Предприятие не сообщает сравнительных данных по данному показателю за первое полугодие прошлого года, однако балансовая прибыль за весь 2012 года составила 419,810 млн грн.

Доход «Донбассэнерго» от реализации электроэнергии за первое полугодие текущего года составил 2,471 млрд грн, за весь прошлый год – 4,630 млрд грн.

Кредиторская задолженность компании за январь-июнь 2013 года составила 1,355 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.