«ДТЭК Крымэнерго» в 1-м полугодии получил почти 7 млн грн чистого убытка

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-июне 2013 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 6,916 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

При этом компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности компания в первом квартале прошлого года получила чистый убыток в размере 424,7 млн грн.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции в первом полугодии текущего года составил 1,224 млрд грн, валовый убыток – 38 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.

"ДТЭК Крымэнерго" в 2012 году получил чистый убыток по МСФО в размере 160,148 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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