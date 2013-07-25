Нефть дешевеет на опасениях относительно перенасыщенности сырья на рынке

На мировых торгах в четверг, 25 июля, нефть дешевеет из-за повышения объемов добычи нефти в США на фоне достаточного предложения сырья на рынке.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 8.53 мск снизилась на 0,25% - до 106,92 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,43% и составила 104,94 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованным в среду, 24 июля, данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 июля, сократились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 364,2 миллиона баррелей, совпав с прогнозами аналитиков. При этом общие запасы бензина снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 222,7 миллиона баррелей.

В то же время Минэнерго сообщил о росте объемов добычи "черного золота" в стране на прошедшей неделе до 7,56 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким показателем с декабря 1990 года.