«Житомироблэнерго» в первом полугодии увеличило прибыль в 3,6 раза

Энергоснабжающая компания «Житомироблэнерго» в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 3,6 раза - до 63,763 млн грн с 17,699 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года чистый доход компании от реализации продукции увеличился на 8,5% - до 693,501 млн грн с 639,084 млн грн, а валовая прибыль увеличилась в 2,6 раза - до 66,131 млн грн с 25,301 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Житомироблэнерго» по итогам 2012 года получило чистую прибыль в размере 24,9 млн грн.

Выручка от реализации продукции в 2012 году составила 1,289 млрд грн, себестоимость реализованной продукции - 1,231 млрд грн.

Справка УНИАН. «Житомироблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Житомирской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 91,62% акций ОАО "Житомироблэнерго" принадлежат VS Energy International N. V. (Нидерланды).