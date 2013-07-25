«Запорожьеоблэнерго» сократило прибыль в 3 раза

Энергоснабжающая компания «Запорожьеоблэнерго» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 3 раза - до 15,21 млн грн с 50,261 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка от реализации продукции по МСФО за 6 месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,412 млрд грн с 2,768 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 42,179 млн грн с 24,601 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 65,001% «Харьковоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и 70,008% «Хмельницкоблэнерго».

Справка УНИАН. «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн 840 тыс. грн. ФГИУ владеет 60,25% акций компании. Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.