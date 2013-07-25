«Херсоноблэнерго» сократило прибыль на 41%

Энергоснабжающая компания «Херсоноблэнерго» в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 41,1% - до 29,546 млн грн с 50,176 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам, и опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно документу, чистый доход от реализации продукции в первом полугодии 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,2% - до 696,384 млн грн с 649,731 млн грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период текущего года снизилась на 35,4% - до 51,517 млн грн с 79,731 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.

Уставный фонд компании – 44,7 млн грн. В конце 2004 года 94% пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).