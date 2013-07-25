Украина рассчитывает, что «Газпром» поможет ей закачать газ в ПХГ – российский эксперт

Москва. Украина рассчитывает, что «Газпром» пойдет на уступки и поможет ей закачать газ в ПХГ, чтобы не допустить срыва поставок российского газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе видео-моста «Киев-Москва» сказал глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«У меня складывается ощущение, что руководство Украины понимает, что Россия не может позволить себе новый газовый кризис, значит, мы не будем с чем-то соглашаться, потому что «Газпром» будут вынуждены дать либо газ (для ПХГ), либо деньги (для его закупки). Мол, деваться некуда им некуда, так как «Южного потока» пока нет», - сказал Симонов.

«В результате срыва поставок зимой ответственность ляжет, в том числе, и на российскую сторону. Я далек от мысли, что нам удастся доказать, что во всем виновата Украина», - добавил он.

Эксперт отметил, что риски срыва поставок газа в Европу очень велики, так как в ПХГ Украины находятся рекордно малые объемы газа, но пока не видно желания Киева и Москвы пойти на компромиссы друг другу.

Симонов подчеркнул, что для закачки газа в ПХГ реально осталось два месяца.

По его словам, в случае нового конфликта, даже если «Газпром» предоставит расчеты и формулы, в Брюсселе его никто слушать не будет.

Он напомнил, что в результате «газовой войны» в 2009 году европейские чиновники не стали разбираться, кто виноват – Украина или Россия, а начали масштабную работу по диверсификации поставок. По его словам, на 60% все сегодняшние проблемы «Газпрома» в Европе возникли из-за прекращения поставок в 2009 году.

Симонов убежден, что Россия сегодня не может себе позволить новый газовый конфликт, в результате которого пострадают европейские потребители.

Он очередной раз отметил, что оптимальным решением является допуск РФ к управлению ГТС Украины и снижение цен для Украины в два раза.

По его словам, вопрос ГТС все время будет мешать развитию украинско-российских отношений.

«Это как кран на кухне – он течет и раздражает», - сказал Симонов.

Как сообщал УНИАН, по информации «Нафтогаза», на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее заявил, что 14 млрд кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.