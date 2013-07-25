"Кировоградоблэнерго" увеличило прибыль почти в 14 раз

Энергоснабжающая компания «Кировоградоблэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль в 13,8 раза – до 28,469 млн грн по сравнению с 2,069 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам и опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года компания увеличила чистый доход от реализации продукции на 13,9% - до 520,524 млн грн с 457,007 млн грн. Валовая прибыль в январе-июне 2013 года увеличилась на 67,3% - до 63,350 млн грн с 37,858 млн грн.

Справка УНИАН. «Кировоградоблэнерго» является монополистом в сфере обслуживания потребителей электроэнергии в Кировоградской области. Уставный фонд компании составляет 29 млн 844 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 94,002% акций «Кировоградоблэнерго» принадлежат компании V.C.Energy international N.V.