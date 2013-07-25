Прибыль «Черновцыоблэнерго» увеличилась на 30%

Энергоснабжающая компания «Черновцыоблэнерго» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 30% - до 34,046 млн грн с 26,120 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам и опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции по итогам первого полугодия 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% - до 345,924 млн грн с 331,143 млн грн

Валовая прибыль компании в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 12,3% - до 32,626 млн грн с 29,047 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

66,97% акций компании принадлежат группе VS Energy, которую контролирует российский бизнесмен Александр Бабаков, 25% - государству в лице НАК «Энергокомпания Украины».