Для стабильности тарифов на тепло нужно модернизировать газовые котельные - Вилкул

Для того, чтобы тарифы на тепловую энергию для населения были стабильными, нужно модернизировать котельные для снижения потребления газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул сегодня в Донецке во время выездного совещания по вопросам модернизации систем коммунального теплоснабжения.

«Для обеспечения стабильных тарифов на тепло для населения нужно снижать потребление природного газа котельными. Поэтому Правительство уделяет особое внимание внедрению новых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве», - сказал он.

Вице-премьер привел пример ККП «Донецкгортеплосеть» (по улице Ионина), на которой установлена когенерационная установка, «в результате чего котельная зимой сама сможет себя обеспечивать электроэнергией, а в летний период предоставлять электроэнергию еще трем котельным предприятия».

Благодаря тому, что когенерационная установка позволяет одновременно производить тепловую и электроэнергию, «Донецкгортеплосеть» сможет закупать меньше электроэнергии.

«Экономический эффект от реализации данного проекта составляет более 5 млн грн в год. Таким образом, сэкономленные средства пойдут на дальнейшую модернизацию предприятия, что позволит повышать качество предоставления услуг гражданам», - объяснил вице-премьер-министр, отметив, что электрическая мощность данной установки составляет 1,46 МВт, а тепловая - 1,5 Гкал.

Тепловой мощности когенерационной установки достаточно чтобы покрыть потребность в горячем водоснабжении всего микрорайона, а это более 40 объектов, из которых 32 жилых дома, где проживает около 6,5 тыс. жителей.

Вилкул сообщил, что в 2012 году в Украине было реализовано 7 проектов по установке когенерационных технологий: в АР Крым (1 проект), в Донецкой области (3 проекта), в Днепропетровской области (1 проект), в Одесской области (1 проект), а и в городе Киеве (1 проект).

Сейчас регионами для получения финансирования в рамках Программы активизации экономики на 2013-2014 годы, разрабатывается технико-экономическое обоснование проектов по внедрению энергоэффективных технологий в ЖКХ.

Вице-премьер-министр подчеркнул большое значение стабилизации тарифов для населения, поскольку это влияет на социальную среду и качество жизни каждого украинца. «Перед нами стоит задача: тарифы во всех регионов должны оставаться стабильными. В каждом регионе должны работать рабочие группы, которые должны анализировать экономическую обоснованность тарифов на ЖКХ», - подытожил Вилкул, добавив, что Кабинет министров Украины постоянно контролирует данный вопрос.

Как сообщал УНИАН, ранее Вилкул заявлял, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине должны оставаться стабильными, а местным властям, которые допустили их повышение, нужно привести тарифы к экономически обоснованным для населения.