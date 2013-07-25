Дальнейшее использование топлива Westinghouse зависит от устранения его недостатков - «Энергоатом»

Дальнейшее использование ядерного топлива американской компании Westinghouse, которое внедряется на Южно-Украинской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации, зависит от того, насколько будут устранены выявленные ранее конструктивные недостатки.

Об этом в четверг, 25 июля, после заседания коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщил журналистам первый вице-президент ГП НАЭК «Энергоатом» Александр Шавлаков.

«Дальнейшее использование топлива зависит от того, насколько будут устранены выявленные конструктивные недостатки этого топлива, и насколько будет успешной программа опытной эксплуатации модифицированного топлива, в котором, мы надеемся, будут устранены недостатки, выявленные комиссией по расследованию», - сказал он.

Также Шавлаков отметил, что «Энергоатом» пока не планирует использование свежего топлива производства Westinghouse, а будет дожигать то, что есть.

«Планируем использовать и используем. Сейчас заканчиваем ремонт на втором блоке Южно-Украинской АЭС, там мы это топливо уже не используем, полностью активная зона загружена топливом российского производителя компании «ТВЭЛ». Но третий блок, который в августе текущего года выходит в ремонт, предусматривает дальнейшее использование топлива Westinghouse, уже работавшего - не свежего. На свежее у нас сейчас запрет Госатомрегулирования. Поэтому мы не планируем использовать свежее топливо, а будем дожигать то, что у нас есть, но по результатам тщательной инспекции», - подчеркнул первый вице-президент компании.

Как ранее сообщал УНИАН, на Южно-Украинскую АЭС в ближайшие дни прибудут специалисты компании Westinghouse для проведения инспекции ядерного топлива.

На сегодняшний день в эксплуатации тепловыделяющих сборок производства фирмы «Westinghouse» на энергоблоке №3 в активной зоне его реактора находятся 66 ТВС-W.

В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.