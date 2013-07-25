«Укргидроэнерго» увеличило прибыль почти в 2 раза

Оператор украинских гидроэлектростанций государственная компания «Укргидроэнерго» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,88 раза — до 769,568 млн грн с 410,058 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции в первом полугодии текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,509 млрд грн с 1,027 млрд грн.

Валовая прибыль компании за 6 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с январем-июнем прошлого года до 836,615 млн грн с 483,496 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргидроэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 3 раза – до 995,038 млн грн с 305,12 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Укргидроэнерго» создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежит государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».