«ДТЭК Днепрооблэнерго» и «Центрэнерго» отчитались за полгода

«ДТЭК Днепрооблэнерго» в первом полугодии получило 232,6 млн грн чистой прибыли

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» в первом полугодии 2013 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 232,6 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев 2012 года чистая прибыль компании составила 8,6 млн грн.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции в первом полугодии 2013 года составил 8,043 млрд грн.

Валовая прибыль «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-июне 2013 года составила 167,096 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-марте 2013 года получило чистый убыток в размере 117,936 млн грн.

В 2012 году компания получила чистую прибыль в размере 171,6 млн грн.

ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» (до конца июня 2012 года – ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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«Центрэнерго» в I полугодии увеличила чистую прибыль более чем в 2 раза - до 427 млн грн

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,4 раза - до 426,695 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,633 млрд грн с 4,333 млрд грн.

Валовая прибыль «Центрэнерго» в первом полугодии 2013 года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2012 года до 547,933 млн грн с 333,876 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раз - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».