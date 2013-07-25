Прибыль «Укртранснафты» увеличилась на 66%

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, компания «Укртранснафта» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 2,058 млрд грн с 1,013 млрд грн.

Валовая прибыль за 6 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 304,178 млн грн с 207,075 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным минэнергоугля, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-мае 2013 года составил 6,208 млн тонн, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.