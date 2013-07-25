«Энергорынок» снизил прибыль на 33,6%

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, за январь-июнь 2013 года снизил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6% - до 12,571 млн грн с 18,940 млн грн.

Об этом говорится в дебютном отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за первые шесть месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41,556 млрд грн с 40,953 млрд грн.

Валовая прибыль «Энергорынка» за первое полугодие 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 261,058 млн грн с 184,478 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.