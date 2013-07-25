«Днепропетровскгаз» за полгода увеличил прибыль на 54,3%

Газоснабжающая компания «Днепропетровскгаз» по итогам первого полугодия 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 54,3% - до 44,229 млн грн с 28,661 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компания в системе раскрытия информации на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 24,3% до 819,868 млн грн с 1,083 млрд грн.

Валовая прибыль в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизилась на 12% до 80,952 млн грн с 92,018 млн грн.

Справка УНИАН. "Днепропетровскгаз" специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

Компании «Газтек» принадлежит 50,1% акций предприятия «Днепропетровскгаз»

«Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.