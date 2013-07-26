На мировых торгах в пятницу, 26 июля, нефть растет на фоне снижения курса доллара к большинству мировых валют.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.12 мск выросла на 0,32% - до 107,54 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,11% и составила 105,51 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Управляющий директор консалтинговой компании IHS Purvin and Gertz Виктор Шум отметил, что удорожание "черного золота" ограничивается опасениями относительно экономических перспектив Китая, второго крупнейшего в мире потребителя сырья.

По мнению экспертов, ослабление доллара, в пересчете на который торгуется "черное золото", делает ее доступнее для трейдеров, использующих более сильные валюты.

Оптимизм участников рынка также вызвали данные по индексу делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы. В июле показатель повысился до 106,2 пункта со 105,9 пункта в июне при прогнозе в 106,1 пункта.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах в четверг, 25 июля, нефть дешевеет из-за повышения объемов добычи нефти в США на фоне достаточного предложения сырья на рынке.